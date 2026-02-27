В Дмитрове построят ФОК с универсальным спортзалом

27 февраля 2026, 18:11

оригинал Фото: медиасток.рф

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом планируют построить в Дмитрове. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит внести изменения в имеющуюся проектную документацию и построить ФОК общей площадью более 2300 квадратных метров рядом с домом №60 по улице Подъячева, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.