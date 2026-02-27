В Дмитрове построят ФОК с универсальным спортзалом
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом планируют построить в Дмитрове. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит внести изменения в имеющуюся проектную документацию и построить ФОК общей площадью более 2300 квадратных метров рядом с домом №60 по улице Подъячева, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Завершить строительство планируется в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 356 миллионов 857 тысяч 260 рублей 39 копеек. Заявки принимаются до 5 марта.