В Балашихе в четвёртый раз проведут фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»

10 сентября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики 12 и 13 сентября пройдёт IV ежегодный фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Тема фестиваля в этом году – «Скрытый потенциал».

«Территория фабрики превратится в большую лабораторию, где креативные команды представят своё творчество, а горожане попробуют себя в различных профессиях и откроют новые таланты. На мастер-классах можно будет сплести полотно, собрать коллаж, сделать мозаику, расписать сумку, создать собственное украшение. Гости также смогут поиграть на барабанах, потанцевать и продемонстрировать актёрское мастерство», – рассказали в ведомстве.