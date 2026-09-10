В Балашихе в четвёртый раз проведут фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»
На территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики 12 и 13 сентября пройдёт IV ежегодный фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Тема фестиваля в этом году – «Скрытый потенциал».
«Территория фабрики превратится в большую лабораторию, где креативные команды представят своё творчество, а горожане попробуют себя в различных профессиях и откроют новые таланты. На мастер-классах можно будет сплести полотно, собрать коллаж, сделать мозаику, расписать сумку, создать собственное украшение. Гости также смогут поиграть на барабанах, потанцевать и продемонстрировать актёрское мастерство», – рассказали в ведомстве.В течение дня на сцене будут выступать артисты с каверами и авторскими песнями. На арт- и дизайн-маркете можно будет приобрести произведения современного искусства и изделия ручной работы.
Центром фабричной территории станет новое общественное арт‑пространство, которое создали горожане в ходе лаборатории средового дизайна.
Первый день фестиваля будет посвящён современному уличному искусству. Во второй день гостей будут знакомить фабрикой. Историк-краевед Александр Питиримов представит новую книгу «Штрихи к портрету господина Л.» об истории Балашихи. Актёры плейбэк-театра сыграют реальные фабричные истории, рассказанные горожанами. Старожилы фабрики представят собственные истории из семейных архивов. А в «Фабричной лавке» разыграют сцены из жизни ХIХ века.
Кульминацией фестиваля «Энтузиасты» станет торжественное открытие арт-объектов, созданных в ходе трёх арт-лабораторий, которые предшествовали фестивалю.
Хлопкопрядильная фабрика – бывшее градообразующее предприятие, с которого началось развитие Балашихи. Это исторический центр города, памятник промышленной архитектуры ХIХ века с уникальной исторической застройкой.