В Подмосковье пенсионер расчленил знакомую на 20 частей и спрятал в мусорных контейнерах

11 июля 2025, 08:44

В Электростали пенсионер расчленил знакомую на 20 частей и спрятал части тела

Фото: iStock/showcake

В Электростали произошла страшная трагедия. Сергей, после конфликта с 67-летней Светланой, в порыве гнева нанес ей смертельный удар. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».