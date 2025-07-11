В Подмосковье пенсионер расчленил знакомую на 20 частей и спрятал в мусорных контейнерах
В Электростали произошла страшная трагедия. Сергей, после конфликта с 67-летней Светланой, в порыве гнева нанес ей смертельный удар. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, он решил скрыть следы своего преступления. Мужчина расчленил тело на 20 частей, упаковал останки в пакеты и разбросал их по мусорным контейнерам в разных дворах. Родные Светланы забили тревогу и начали поиски, обращаясь в полицию и к волонтерам.
Наконец, в минувшую среду в СНТ «Машиностроитель» были обнаружены части тела, которые позже подтвердили как принадлежащие пропавшей женщине. Убийцу задержали спустя полтора месяца, он признался в содеянном. Ранее пенсионер не имел судимостей, однако в 2017 году на него заводили административное дело за побои.
До этого суд Новосибирска вынес приговор несовершеннолетней, признанной виновной в покушении на убийство 13-летней девочки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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