В Подмосковье мигранты едва не надругались над девочкой

11 июля 2025, 08:20

В Ермолино дружинники задержали мигрантов за попытку изнасилования школьницы

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В подмосковном Ермолино на Центральной улице мигранты едва не надругались над 14-летней школьницей. Осуществить задуманное им помешали представители «Русской общины». Об этом сообщается в телеграм-канале движения.