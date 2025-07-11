В Подмосковье мигранты едва не надругались над девочкой
В подмосковном Ермолино на Центральной улице мигранты едва не надругались над 14-летней школьницей. Осуществить задуманное им помешали представители «Русской общины». Об этом сообщается в телеграм-канале движения.
Поздним вечером восьмиклассница возвращалась домой. Проходящий мимо иностранец окликнул ее, после чего начал преследовать. Догнал ее, затащил в кусты, порвал колготки и кофту. Затем подошли его подельники, которые присоединились к издевательствам над несовершеннолетней. К счастью, трагедию удалось предотвратить: девочка вырвалась, а через некоторое время подоспели дружинники и сотрудники полиции. В итоге злоумышленников задержали.
Перед этим сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина жестоко избил и изнасиловал свою 23-летнюю супругу.
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