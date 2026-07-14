В Балашихе в ходе рейдов по местам отдыха разъяснили правила безопасности
В городском округе Балашиха усилили контроль за местами отдыха у воды. Сотрудники МЧС России и представители городской администрации провели профилактические рейды в парках, лесах и на пляжах, рассказали в пресс-службе подмосковного главка чрезвычайного ведомства.
Цель рейдов – предотвратить несчастные случаи на воде.
«Особое внимание проверяющие уделили местам, где купание официально запрещено. Также проверили леса и парки, где из-за разведения костров высок риск пожаров. Инспекторы Госпожнадзора объяснили жителям, что пренебрежение правилами безопасности оборачивается тяжёлыми травмами, уничтожением имущества и угрозой жизни», – рассказали в подмосковном управлении МЧС.Нарушителям напомнили не только о моральной, но и об административной и даже уголовной ответственности.
«Наша задача – не наказать, а предупредить беду. Люди часто недооценивают риски, поэтому личное общение и наглядная информация работают лучше всего. Каждому отдыхающему вручаем памятки с номерами экстренных служб и правилами поведения на природе», – отметили сотрудники ведомства.Как отметили в МЧС, рейды в Балашихе носят системный характер и продлятся всё лето.