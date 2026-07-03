Спасатели Подмосковья призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности на водоёмах

03 июля 2026, 19:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Жара в Московском регионе пойдёт на спад – в выходные обещают кратковременные дожди с грозами. Однако пляжи Подмосковья не пустеют. В пресс-службе Мособлпожспаса напомнили, что не стоит пренебрегать правилами безопасности.





Там отметили, что в погоне за освежающей прохладой важно не испортить отдых на воде.

«Не употребляйте перед купанием алкоголь, откажитесь от заплывов при плохом самочувствии. Не оставляйте детей без присмотра, не ныряйте в незнакомых местах», – посоветовали в спасательном ведомстве.