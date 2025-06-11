В Балашихе выбрали подрядчика для капремонта школы №6
Школу №6 в балашихинском микрорайоне Саввино ждёт капитальный ремонт. Подряд на проведение работ получила компания «Молния», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Контракт на проведение работ заключен с ООО СК «Молния». Завершить все работы на объекте планируется до начала сентября 2026 года», — говорится в сообщении.Школа расположена по адресу: улица 1 Мая, дом №6. Общая площадь двухэтажного здания составляет более 1,2 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад, крышу и входную группу, заменят инженерные сети, сантехнику и радиаторы, а также потолки, полы, двери и окна, проведут внутреннюю отделку помещений. В обновлённой школе установят новую мебель и проведут благоустройство прилегающей территории.