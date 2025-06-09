В Балашихе выбрали подрядчика для ремонта детского сада

оригинал Фото: медиасток.рф

Дошкольное отделение школы №12 капитально отремонтируют в балашихинском микрорайоне Павлино, подряд на проведение работ получила компания «РКС». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



«Контракт на проведение капремонта заключён с ООО «РКС». Все работы на объекте должны быть завершены к 1 сентября 2026 года», — отметили в министерстве.
В рамках капитального ремонта в здании детсада должны обновить фасад, кровлю и входную группу, поменять все инженерные сети, сантехнику, радиаторы, потолки, полы, двери и окна. Кроме того, в обновлённый детский сад завезут новую мебель и проведут благоустройство прилегающей территории.

Работы будут проводиться по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться из бюджета Московской области.
Лев Каштанов

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