В Егорьевске в День России проведут фотоквест для молодёжи
Познавательный фотоквест проведёт в Егорьевске молодёжный центр «Маяк». Мероприятие под девизом «Исследуй, открывай, фотографируй!» будет посвящено Дню России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Участникам квеста предстоит пройти по улицам Егорьевска и узнать тайны города и страны, увидеть новые смысле в памятниках исторического и культурного наследия, а также в городских арт-объектах. Фотокамера поможет участникам квеста заметить то, что обычно теряется из виду», — говорится в сообщении.Квест стартует 12 июня в 12:30 на Соборной площади у памятника Ленину. Лучшие фотографии будут отмечены призами. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию, она будет открыта до 12 июня.
Мероприятие, приуроченное ко Дню России, позволит участникам разделить с согражданами гордость за свою страну, прикоснуться к её истории, и поможет молодёжи ощутить единство со своим народом – его прошлым, настоящим и будущим.