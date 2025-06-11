В Нижнем Новгороде конфликт из-за интимного пирсинга закончился поножовщиной
Нижегородец пырнул юношу, прервавшего показ интимного пирсинга детям
В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина напал с ножом на 20-летнего юношу, заступившегося за девушек-подростков. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел на Третьем озере в Щелоковском хуторе.
Компания отмечала день рождения, когда к ним подошел 51-летний незнакомец. Мужчина начал приставать к девушкам, желая показать им свой интимный пирсинг. За подруг вступился 20-летний парень, ударив его по лицу. В ответ злоумышленник достал нож и ранил юношу в ногу.
После нападения мужчина скрылся с места преступления на оранжевом велосипеде. Пострадавшего госпитализировали.
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