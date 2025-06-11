В Нижнем Новгороде конфликт из-за интимного пирсинга закончился поножовщиной

11 июня 2025, 11:54

Нижегородец пырнул юношу, прервавшего показ интимного пирсинга детям

Фото: iStock / Diy13

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина напал с ножом на 20-летнего юношу, заступившегося за девушек-подростков. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел на Третьем озере в Щелоковском хуторе.