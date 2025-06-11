Многоженца Ивана Сухова проверяют после обвинений в изнасиловании дочери

11 июня 2025, 12:33

Детский омбудсмен Ярославская: В отношении многоженца Сухова начали проверку

Фото: istock/Vera Tikhonova

В отношении многоженца Ивана Сухова началась проверка после заявлений его дочери о сексуальных домогательствах со стороны отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Ольгу Ярославскую. Ранее она уже посещала семью Сухова, проживающего с несколькими женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире.







«То, что она говорит — это уголовно наказуемое деяние, тяжкая статья. Я слежу за ситуацией и держу руку на пульсе», — заявила Ярославская.