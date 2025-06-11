Многоженца Ивана Сухова проверяют после обвинений в изнасиловании дочери
Детский омбудсмен Ярославская: В отношении многоженца Сухова начали проверку
В отношении многоженца Ивана Сухова началась проверка после заявлений его дочери о сексуальных домогательствах со стороны отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Ольгу Ярославскую. Ранее она уже посещала семью Сухова, проживающего с несколькими женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире.
«То, что она говорит — это уголовно наказуемое деяние, тяжкая статья. Я слежу за ситуацией и держу руку на пульсе», — заявила Ярославская.
9 июня в программе «Пусть говорят» дочь Анна рассказала, что отец принуждал ее к интимной близости с 14 лет. После повторного случая, когда ей было 15, девушка сбежала из дома. Она предположила, что другие сестры также могли подвергаться насилию. Сам Сухов заявил, что в курсе обвинений, но у него «всё в порядке».