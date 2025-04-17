В Балашихе вор попытался угнать велосипед из торгового зала супермаркета

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался угнать велосипед прямо из торгового зала магазина. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.
«30-летний уроженец Тюменской области тщательно подготовился к угону: долго осматривался, выжидал момент, когда рядом никого не будет, и вскоре просто выкатил транспортное средство. Видимо, мужчина рассчитывал, что будет крутить педали быстро, и его не догонят», – говорится в сообщении.Однако прибывшие по тревоге росгвардейцы пресекли воровство. Теперь задержанному предстоит объясняться в отделе полиции.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино
Подростка, совершившего поджог ТЦ в Нахабино, развели через бот для знакомств
Росгвардейцы помогли потушить пожар на севере Москвы — видео
Лора Луганская