Росгвардейцы помогли потушить пожар на севере Москвы — видео

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
На севере столицы сотрудники ОМОН «Авангард» и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве помогли потушить загоревшиеся строительные бытовки.
Во время несения службы росгвардейцы заметили задымление и огонь на строительном объекте. Они сразу вызвали экстренные службы и оцепили территорию. До приезда пожарных сотрудники Росгвардии растянули пожарный рукав от ближайшего здания и сбивали пламя. Благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня, и пламя не перекинулось на машины и ближайшие строения.
Пострадавших в результате происшествия нет.
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Пострадавших в результате происшествия нет.
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Анастасия Чубина