Подростка, совершившего поджог ТЦ в Нахабино, развели через бот для знакомств

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Подростка, которого мошенники уговорили совершить поджог ТЦ в Нахабино, развели через чат-бот знакомств «Дайвинчик». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 2 апреля 13-летний парень познакомился через группу с некоей 12-летней Марьяной. Девочка согласилась погулять, но сначала попросила парня прислать свою геолокацию, чтобы понять, где он живёт. Тот в ответ отправил геоточку, после чего Марьяна пропала. Вместо неё с неизвестного номера ему отправили видео, на котором мужчина с флагом Украины обещал ударить ракетой по координатам парня.
Чат быстро удалили, но вскоре подростку написал другой незнакомец. Он представился сотрудником ФСБ и обвинил мальчика в госизмене из-за общения с украинским военным. Мужчина пригрозил, что за это теперь парня и его родителей посадят в тюрьму.
Пока напуганный школьник приходил в себя, ему снова написали с незнакомого номера. Некто представился сотрудником налоговой службы и пообещал прекратить уголовное дело за 500 тысяч рублей. Таких денег у мальчика, конечно, не было, поэтому ему дали задание поджечь автомобиль и здание, после чего прислали тысячу рублей на покупку канистры бензина и зажигалку.
Парень выполнил задание. Сначала он поджог припаркованный автомобиль Kia, а затем пошёл в ТЦ «Элизиум», где разлил бензин по полу магазина «Смешные цены» и устроил поджог.
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Чат быстро удалили, но вскоре подростку написал другой незнакомец. Он представился сотрудником ФСБ и обвинил мальчика в госизмене из-за общения с украинским военным. Мужчина пригрозил, что за это теперь парня и его родителей посадят в тюрьму.
Пока напуганный школьник приходил в себя, ему снова написали с незнакомого номера. Некто представился сотрудником налоговой службы и пообещал прекратить уголовное дело за 500 тысяч рублей. Таких денег у мальчика, конечно, не было, поэтому ему дали задание поджечь автомобиль и здание, после чего прислали тысячу рублей на покупку канистры бензина и зажигалку.
Парень выполнил задание. Сначала он поджог припаркованный автомобиль Kia, а затем пошёл в ТЦ «Элизиум», где разлил бензин по полу магазина «Смешные цены» и устроил поджог.
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Анастасия Чинкова