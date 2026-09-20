В Балашихе восстанавливают тепловой контур в домах после атаки БПЛА
В городском округе Балашиха продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников. В зоне повреждения оказались четыре многоквартирных дома в микрорайоне Новое Павлино, сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.
Внутридомовые инженерные коммуникации во всех зданиях не пострадали и находятся в работоспособном состоянии. Основной ущерб нанесён остеклению — всего пострадали 104 стеклопакета окон и балконов. К настоящему моменту тепловой контур восстановлен на 19 из них, работы продолжаются.
Сильнее всего пострадал дом №5 на улице Романычева: здесь повреждены 60 стеклопакетов, тепловой контур восстановлен на 8 из них. Из-за повреждения конструктивных элементов потребовалось отселение жителей квартир №717 и №716. Отселение осуществлено путём компенсации затрат на аренду квартир.
В доме №3 на улице Романычева повреждены 19 стеклопакетов, тепловой контур восстановлен в пяти. Отселение жителей не потребовалось. В доме №10 на Косинском шоссе повреждено 11 стеклопакетов, тепловой контур восстановлен в трех. В доме №12 на Косинском шоссе повреждены 14 стеклопакетов, основные повреждения окон на лоджии, тепловой контур восстановлен в трех. Отселение жителей не требуется.
Для ликвидации последствий и восстановления теплового контура в доме №12 на Косинском шоссе задействовано пять бригад по три человека. Работы ведутся.
В ночь на 20 сентября Подмосковье оказалось под массированной атакой вражеских беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.
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