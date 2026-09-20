В Балашихе восстанавливают тепловой контур в домах после атаки БПЛА

20 сентября 2026, 18:07

оригинал Фото: istockphoto/ the_guitar_mann

В городском округе Балашиха продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников. В зоне повреждения оказались четыре многоквартирных дома в микрорайоне Новое Павлино, сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.