Зооволонтёры Подольска явились на избирательный участок с подопечными

20 сентября 2026, 17:50

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Хозяйка приюта для животных «Моё собачье дело» Ирина Головочук и работающая там волонтёр Наталья пришли на избирательный участок №2387, расположенный в здании Дома культуры в посёлке Молодёжный округа Подольск, вместе с питомцами. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Зоозащитницы сказали, что решили совместить утреннюю прогулку с собаками с голосованием.





«Мы такие же жители округа: решили зайти и проголосовать перед работой. Учитывая наше особое обстоятельство в виде четвероногих спутников, всё прошло суперлегко и комфортно как для нас, так и для собак», — поделилась впечатлением Головочук.