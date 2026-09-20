Последний день голосования в Долгопрудном отметили концертом
Концерт с народными песнями устроили для избирателей Долгопрудного артисты хора «Сударушка» центра творчества «Московия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось рядом с избирательным участком №343.
«Артисткам хора «Сударушка» аккомпанировал художественный руководитель и главный дирижёр детско-юношеского оркестра «Московия» Антон Седов. А несколько песен исполнила преподавательница центра по народному вокалу Софья Полун», — говорится в сообщении.В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера.