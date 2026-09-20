Минздрав Подмосковья уточнил число пострадавших и погибших при атаке БПЛА
В Московской области в результате атаки беспилотников в ночь на 20 сентября пострадали 35 взрослых и шестеро детей. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения по состоянию на 16:30.
Трое пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, находятся в тяжёлом состоянии. Детям оказывают помощь в Центре имени Рошаля в Красногорске. Взрослый пациент с множественными травмами госпитализирован в реанимацию Жуковской больницы.
Жертвами атаки стали три взрослых человека: двое погибли на месте, ещё один скончался в больнице. Для жителей, эвакуированных из повреждённых зданий, развернули два пункта временного размещения. Там дежурят бригады медиков — люди продолжают обращаться за помощью.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал помочь брату и сестре, осиротевшим от атаки беспилотников.
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