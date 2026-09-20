Минздрав Подмосковья уточнил число пострадавших и погибших при атаке БПЛА

20 сентября 2026, 17:15

оригинал Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

В Московской области в результате атаки беспилотников в ночь на 20 сентября пострадали 35 взрослых и шестеро детей. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения по состоянию на 16:30.