Жителям и гостям Подмосковья перечислили правила безопасной подкормки птиц
В некоторых районах Подмосковья температура воздуха уже упала до -20°C и в ближайшее время её снижение продолжится. В этот период особенно важно подкармливать зимующих в регионе птиц.
Однако, чтобы не навредить пернатым, необходимо соблюдать простые и важные правила. Об этом сообщили в пресс-службе администрации парков городского округа Домодедово.
«Хлеб наносит птицам серьёзный вред. Он быстро заполняет желудок, но не содержит витаминов, минералов и белков. В результате птицы недополучают питание и чаще болеют. Кроме того, есть риск деформации крыльев. У водоплавающих птиц избыток хлеба вызывает так называемый синдром «ангельского крыла» – деформацию, из-за которой птица теряет способность летать», – отметили в пресс-службе.
Также хлеб может покрыться плесенью. Даже слегка заплесневелый хлеб опасен, поскольку организм птиц не справляется с грибками и их токсинами. Особенно опасен ржаной хлеб – он вызывает брожение, вздутие и боли, что может привести даже к гибели птицы.
«Птиц можно кормить семенами и злаками – подсолнечником, пшеном, просом, цельным овсом, гречкой, а также орехами, фруктами, сушёными ягодами, несолёным салом и говяжьим жиром», – подчеркнули в администрации.Помимо хлеба, пернатым нельзя давать выпечку, солёное, копчёное, жареное, прокисшие продукты и пищу с плесенью, объедки со стола.