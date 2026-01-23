Жителям и гостям Подмосковья перечислили правила безопасной подкормки птиц

23 января 2026, 22:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

В некоторых районах Подмосковья температура воздуха уже упала до -20°C и в ближайшее время её снижение продолжится. В этот период особенно важно подкармливать зимующих в регионе птиц.





Однако, чтобы не навредить пернатым, необходимо соблюдать простые и важные правила. Об этом сообщили в пресс-службе администрации парков городского округа Домодедово.

«Хлеб наносит птицам серьёзный вред. Он быстро заполняет желудок, но не содержит витаминов, минералов и белков. В результате птицы недополучают питание и чаще болеют. Кроме того, есть риск деформации крыльев. У водоплавающих птиц избыток хлеба вызывает так называемый синдром «ангельского крыла» – деформацию, из-за которой птица теряет способность летать», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

«Птиц можно кормить семенами и злаками – подсолнечником, пшеном, просом, цельным овсом, гречкой, а также орехами, фруктами, сушёными ягодами, несолёным салом и говяжьим жиром», – подчеркнули в администрации.