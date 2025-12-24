В Балашихе задержали двух криминальных авторитетов по делу о вымогательстве
В Балашихе задержали двух криминальных авторитетов Равиля Мясоутова и Александра Емельянова. Их подозревают в вымогательстве 25 миллионов рублей у предпринимателя.
Как сообщает близкий к правоохранительным органам Telegram-канал, Мясоутов в 1990-е годы возглавлял одну из самых влиятельных организованных преступных группировок Балашихи. Он контролировал значительную часть местного бизнеса и выстраивал отношения с коммерсантами таким образом, чтобы те не обращались в полицию. Также сообщается, что он был приближён к вору в законе Александру Захарову, известному как Захар.
Второй, Александр Емельянов, известный под прозвищем «Шульц», ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2008 году его осудили за похищение и убийство своей бывшей невесты. По версии следствия, после освобождения он вновь оказался вовлечён в преступную деятельность.
Читайте также: