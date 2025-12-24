Из Польши в Казахстан экстрадировали украинку по делу о продаже органов

24 декабря 2025, 11:10

Фото: iStock/zoka74

Сотрудники Генеральной прокуратуры Республики Казахстан при поддержке Интерпола экстрадировали из Польши гражданку Украины, подозреваемую в организации незаконной торговли органами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.