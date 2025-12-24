Из Польши в Казахстан экстрадировали украинку по делу о продаже органов
Сотрудники Генеральной прокуратуры Республики Казахстан при поддержке Интерпола экстрадировали из Польши гражданку Украины, подозреваемую в организации незаконной торговли органами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, женщина причастна к 56 противоправным сделкам. Ее доставили в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий.
Фигурантка входила в состав транснациональной преступной группы. Участники схемы занимались поиском доноров и реципиентов. Пересадка органов, по версии следствия, проводилась в медицинских учреждениях на территории Казахстана.
Подозреваемая отвечала за меры конспирации и полное сопровождение сделок. Она координировала контакты между участниками и контролировала организационные вопросы. За совершение этих преступлений ей грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации Генпрокуратуры, женщина скрывалась от правосудия на протяжении пяти лет. В марте 2025 года её задержали при попытке пересечения государственной границы Польши.
