Житель Мариуполя выложил в сеть интимные фото бывшей возлюбленной, ему грозит уголовное дело

Житель Мариуполя выложил в сеть интимные фото экс-возлюбленной, ему грозит суд
Фото: iStock/Akintevs

Житель Мариуполя выложил в сеть интимные фото экс-возлюбленной, ему грозит уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.



В 2023 году мужчина, охваченный яростью, решил отомстить бывшей девушке. Он разместил в социальных сетях её обнажённые фотографии, что привлекло внимание большого количества пользователей, включая представителей правоохранительных органов.

В результате было установлено, что его действия подпадают под статью 242 Уголовного кодекса. Теперь жителю Мариуполя грозит суд.

Екатерина Коршунова

