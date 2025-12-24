Житель Мариуполя выложил в сеть интимные фото бывшей возлюбленной, ему грозит уголовное дело
Житель Мариуполя выложил в сеть интимные фото экс-возлюбленной, ему грозит уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.
В 2023 году мужчина, охваченный яростью, решил отомстить бывшей девушке. Он разместил в социальных сетях её обнажённые фотографии, что привлекло внимание большого количества пользователей, включая представителей правоохранительных органов.
В результате было установлено, что его действия подпадают под статью 242 Уголовного кодекса. Теперь жителю Мариуполя грозит суд.
