В Балашихе задержали двух магазинных воров

30 марта 2026, 11:55

Двух жителей Балашихи, ворующих товары из местных супермаркетов, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Первый сигнал тревоги поступил из магазина на шоссе Энтузиастов. Там 35-летний мужчина попытался вынести из торгового зала товары общей стоимостью более семи тысяч рублей, не оплатив.





«Второй аналогичный инцидент произошёл в гипермаркете на улице Пригородная. Там действовал ранее судимый 63-летний мужчина. Его «добыча» состояла из продуктов питания на общую сумму свыше 17 тысяч рублей. На кассе самообслуживания мужчина оплатил только дешёвые товары, после чего попробовал скрыться», — говорится в сообщении.