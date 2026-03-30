В Балашихе задержали двух магазинных воров
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Двух жителей Балашихи, ворующих товары из местных супермаркетов, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Первый сигнал тревоги поступил из магазина на шоссе Энтузиастов. Там 35-летний мужчина попытался вынести из торгового зала товары общей стоимостью более семи тысяч рублей, не оплатив.
«Второй аналогичный инцидент произошёл в гипермаркете на улице Пригородная. Там действовал ранее судимый 63-летний мужчина. Его «добыча» состояла из продуктов питания на общую сумму свыше 17 тысяч рублей. На кассе самообслуживания мужчина оплатил только дешёвые товары, после чего попробовал скрыться», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали обоих недобросовестных покупателей на месте происшествия и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.