Автомеханик из Сочи продал Mercedes клиента, чтобы помочь больному раком дедушке
Автомеханик из Сочи продал Mercedes клиента, чтобы достать деньги на операцию больному раком дедушке. Теперь парню грозит до 10 лет тюрьмы.
Семья из Краснодарского края привезла свой Mercedes GL-250 на станцию технического обслуживания для предпродажной подготовки, намереваясь продать автомобиль за 2,5 миллиона рублей. В течение года машиной занимался один и тот же мастер. Однако сроки выполнения работ начали затягиваться, а когда владельцы приехали проверить состояние транспортного средства, его уже не было на месте.
Оказалось, что сотрудник сервиса заложил авто своему знакомому за один миллион рублей. Этот человек быстро перепродал машину, предварительно подделав необходимые документы.
На допросе работник объяснил свои действия тем, что деньги были срочно нужны для оплаты операции его тяжелобольного деда. Генпрокуратура начала расследование этого дела.
