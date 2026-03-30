Два россиянина украли более 250 кг котлет, рыбы, курицы и плова
В Красноярске двое сотрудников компании похитили с работы более 250 килограммов готовой еды. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в октябре–ноябре 2025 года. 55-летний кладовщик предложил своему 58-летнему коллеге-водителю похищать готовую продукцию, которую развозили по магазинам.
Во время погрузки в машину мужчины добавляли дополнительные коробки с салатами, картофелем, рыбой, котлетами и другими блюдами, а затем делили их между собой. За два месяца злоумышленники вывозили еду семь раз. Общая масса похищенного составила 254 килограмма, ущерб превысил 60 тысяч рублей.
В отношении граждан возбудили уголовное дело о краже, совершённой организованной группой. Расследование уже завершили. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия обоих отпустили под подписку о невыезде.
