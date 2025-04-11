В Балашихе задержали похитителя мобильных телефонов

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Мужчину, подозреваемого в кражах мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция, оказалось, что это ранее судимый местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже мобильного телефона подал житель Балашихи. Он рассказал, что гаджет вынули у него прямо из кармана. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Полицейские сумели вычислить и задержать злоумышленника», — говорится в сообщении.В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к ещё одной краже мобильного телефона, также произошедшей на территории Балашихи. Общая стоимость похищенного составила 47 тысяч рублей.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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