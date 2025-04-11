В Москве росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на знакомого — видео

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
На юго-западе столицы сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего уроженца Калужской области: он подозревается в нанесении ножевого ранения своему знакомому.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по г. Москве, на Болотниковской улице был найден мужчина с признаками острой кровопотери и без сознания. Правоохранители сразу оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую.
Росгвардейцы осмотрели прилегающую территорию и обнаружили следы крови, которые привели к подозреваемому. На момент задержания мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия сотрудники изъяли окровавленный нож, предположительно являющийся орудием преступления.
Задержанный мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.
Ранее в Зеленоградском административном округе Москвы росгвардейцы задержали троих мужчин, устроивших потасовку в ресторане, в результате которой пострадал один из работников заведения.
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Росгвардейцы осмотрели прилегающую территорию и обнаружили следы крови, которые привели к подозреваемому. На момент задержания мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия сотрудники изъяли окровавленный нож, предположительно являющийся орудием преступления.
Задержанный мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.
Ранее в Зеленоградском административном округе Москвы росгвардейцы задержали троих мужчин, устроивших потасовку в ресторане, в результате которой пострадал один из работников заведения.
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Анастасия Чубина