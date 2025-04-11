Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

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Стало известно о смерти девочки, пострадавшей в результате крушения туристического батискафа «Синдбад» у побережья Хургады. Об этом пишет РИА Новости.
По информации отца девочки, смерть была констатирована после длительного нахождения ребенка на аппарате искусственной вентиляции легких.
Крушение произошло 27 марта, когда батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России, начал тонуть во время посадки рядом с морской платформой. В результате трагедии погибли семь человек, среди которых трое детей. Большинство пассажиров удалось спасти.
Генеральное консульство России в Египте сообщало о начале расследования причин инцидента. Местные власти уже освободили капитана судна под залог, однако ему запрещено покидать место жительства до завершения расследования.
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Крушение произошло 27 марта, когда батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России, начал тонуть во время посадки рядом с морской платформой. В результате трагедии погибли семь человек, среди которых трое детей. Большинство пассажиров удалось спасти.
Генеральное консульство России в Египте сообщало о начале расследования причин инцидента. Местные власти уже освободили капитана судна под залог, однако ему запрещено покидать место жительства до завершения расследования.
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Дарья Осипова