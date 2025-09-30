В Балашихе запустят производство вентиляционного оборудования

30 сентября 2025, 18:09

оригинал Фото: компания «ЯЛКА»

Резидент индустриального парка «Демидов» компания «ЯЛКА» завершил первый этап строительства производственно-административного комплекса в Балашихе. Предприятие получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





Компания будет производить оборудование для систем вентиляции и холодоснабжения.



«Объём инвестиций в строительство комплекса – 130 млн рублей. Там создали 50 рабочих мест. Комплекс будет состоять из двух производственных зданий площадью 2,8 тыс. квадратных метров, а также административного строения. Возведение производственного здания площадью более 1,4 тыс. «квадратов» уже завершили. Ввести производство в эксплуатацию планируют в будущем году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.