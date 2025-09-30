В Подмосковье стартовали испытания кабины скоростного лифта

30 сентября 2025, 17:11

оригинал Фото: Серпуховский лифтостроительный завод

Серпуховский лифтостроительный завод продолжает создание скоростного лифта со скоростью движения 6 м/с. На предприятии приступили к испытаниям скоростной кабины, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы включают восемь этапов. Сейчас идёт четвёртый, который предусматривает испытания первой скоростной кабины. Он должен завершиться 31 декабря.



«Разработка лифта со скоростью 6 м/с позволит удовлетворить растущий спрос в сегменте высотного строительства – офисных и жилых зданий высотой от 70 до 200 этажей», – рассказал гендиректор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов.