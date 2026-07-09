Воспитательно-образовательный комплекс в Октябрьском откроют 1 сентября 2007 года

09 июля 2026, 18:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В посёлке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство современного воспитательно-образовательного комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Объект возводят на улице Гоголя в составе школы на 1500 мест и детсада на 200 мест при поддержке губернатора Андрея Воробьёва. Ход работ проверил глава городского округа Владимир Волков.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Сейчас строители монтируют инженерные сети и выполняют отделочные работы внутри помещений.

«Октябрьский динамично развивается, и новый воспитательно-образовательный комплекс позволит заметно разгрузить существующие образовательные учреждения. В новом комплексе будут современные учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр», – рассказал Волков.