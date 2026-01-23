В Балашихе завершают строительство детского сада на 250 мест

23 января 2026, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, скоро откроется в ЖК «Новая Алексеевская роща» на территории Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики московской области.





В настоящее время на объекте завершили все общестроительные работы.





«Сейчас в детсаду заканчивают подключение оборудования в пищеблоке и прачечной, а на прилегающей территории обустраивают дорожное покрытие», — говорится в сообщении.