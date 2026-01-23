В Балашихе завершают строительство детского сада на 250 мест
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, скоро откроется в ЖК «Новая Алексеевская роща» на территории Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики московской области.
В настоящее время на объекте завершили все общестроительные работы.
«Сейчас в детсаду заканчивают подключение оборудования в пищеблоке и прачечной, а на прилегающей территории обустраивают дорожное покрытие», — говорится в сообщении.В здании размещается десять групповых помещений со своими спальнями, игровыми, раздевалками и санузлом, физкультурный и музыкальный залы, кружковые, кабинет логопеда и медпункт с процедурной. На прилегающей территории предусмотрены детские и игровые площадки, теневые навесы и пространство для хранения колясок и санок.