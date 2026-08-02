В Балашихинской больнице вернули подвижность кисти пациентке с болезнью Нотта
Травматологи филиала № 3 Балашихинской больницы успешно прооперировали пациентку с болезнью Нотта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Патология представляет собой заболевание кисти, при котором возникает ограничение подвижности пальца, сопровождаемое болью.
За медицинской помощью жительница обратилась после консультации врача-травматолога. Было решено провести хирургическое вмешательство.
«При моей мнительности и тревожности меня успокоили, я почувствовала уверенность. Во время операции врач был очень внимательным, заботливым и деликатным. В отделении весь персонал проявлял отзывчивость и внимание, несмотря на высокую загрузку. Огромное спасибо за профессионализм и заботу», – сказала пациентка.Как отметили в администрации, в учреждениях здравоохранения Балашихи продолжают совершенствовать качество и доступность специализированной медицинской помощи. Современное оборудование, квалификация специалистов и оперативная организация лечения позволяют оказывать необходимую помощь в максимально короткие сроки.