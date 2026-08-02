В Балашихинской больнице вернули подвижность кисти пациентке с болезнью Нотта

02 августа 2026, 23:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Травматологи филиала № 3 Балашихинской больницы успешно прооперировали пациентку с болезнью Нотта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Патология представляет собой заболевание кисти, при котором возникает ограничение подвижности пальца, сопровождаемое болью.



За медицинской помощью жительница обратилась после консультации врача-травматолога. Было решено провести хирургическое вмешательство.

«При моей мнительности и тревожности меня успокоили, я почувствовала уверенность. Во время операции врач был очень внимательным, заботливым и деликатным. В отделении весь персонал проявлял отзывчивость и внимание, несмотря на высокую загрузку. Огромное спасибо за профессионализм и заботу», – сказала пациентка.