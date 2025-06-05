В балашихинской Купавне капитально отремонтируют детский сад
Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №9 планируют провести в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать здание детского отделения №5 гимназии №9 и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Общая площадь здания детсада, расположенного по адресу: Балашиха, мкрн Купавна, улица Адмирала Кузнецова, дом №10, составляет более 1,2 тыс. квадратных метров. Завершить работы планируется в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 162 миллиона 857 тысяч 111 рублей 93 копейки. Заявки на подряд принимаются до 23 июня.