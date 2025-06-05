В балашихинской Купавне капитально отремонтируют детский сад

05 июня 2025, 16:47

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Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №9 планируют провести в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать здание детского отделения №5 гимназии №9 и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.