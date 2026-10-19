Реконструкцию стадиона «Спартак» в Можайске завершат в 2027 году
Работы по реконструкции стадиона «Спартак» продолжаются в Можайске. Сдать обновлённый спортобъект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Реконструкция проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте проводится планировка будущего футбольного поля, секторов для прыжков и беговых дорожек, а также устройство ливневой канализации и дренажной системы», — говорится в сообщении.Возведение административно-бытового корпуса с трибунами общей площадью около 2 400 квадратных метров завершено. Строители монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции козырька трибуны и занимаются отделкой помещений.