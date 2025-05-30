«Мне не стыдно, это моя первая запрещенка за месяц»: Ольга Бузова показала, как побаловала себя на съемках реалити-шоу

30 мая 2025, 11:35

Ольга Бузова показала, как побаловала себя на съемках реалити-шоу

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова уже несколько недель находится на съемках второго сезона реалити-шоу «Звезды в джунглях» в Доминикане. Телеведущая старается правильно питаться, чтобы эффектно выглядеть в кадре.





Ольга Бузова (Фото: Инстаграм*@buzova86)

По словам знаменитости, она решила полакомиться вредной едой. Бузова отметила, что иногда стоит позволять себе что-то жареное и жирное, иначе срывов не избежать.



«И мне вообще не стыдно, ибо это первая запрещенка за месяц, было нереально вкусно! Просто уличная кафешка с бургерами после съемок», — добавила ведущая.