«Она не хочет быть артисткой»: Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой

30 мая 2025, 10:34

Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой и похвалил ее вокальные данные

Джиган с дочерью Ариелой (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)

Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой. Об этом рэпер сообщил в своем блоге.





Некоторое время назад Ариела уже пробовала себя на сцене, однако из-за хейтеров решила не продолжать музыкальную карьеру. По словам Джигана, ему понравилось работать с дочерью.



Рэпер отметил, что Ариела много занималась, благодаря чему ее вокальные способности улучшились. Совместная песня отца и дочери называется «Часть меня».





«Мне очень приятно, что мой ребенок так погружается в музыку, действительно любит петь и развивается в этом направлении. Но при этом она не хочет быть артисткой!» — заключил Джиган.