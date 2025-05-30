«Она не хочет быть артисткой»: Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой
Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой и похвалил ее вокальные данные
Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой. Об этом рэпер сообщил в своем блоге.
Некоторое время назад Ариела уже пробовала себя на сцене, однако из-за хейтеров решила не продолжать музыкальную карьеру. По словам Джигана, ему понравилось работать с дочерью.
Рэпер отметил, что Ариела много занималась, благодаря чему ее вокальные способности улучшились. Совместная песня отца и дочери называется «Часть меня».
«Мне очень приятно, что мой ребенок так погружается в музыку, действительно любит петь и развивается в этом направлении. Но при этом она не хочет быть артисткой!» — заключил Джиган.
*Запрещен в РФ