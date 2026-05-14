В центре Казани автомобиль вылетел на толпу пешеходов в момент серьёзного ДТП
В центре Казани легковой автомобиль вылетел на пешеходов во время серьёзной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».
Уличная камера засняла инцидент. На кадрах видно, как две машины столкнулись на перекрёстке. При этом в момент аварии детали легковушек разлетелись по дороге.
«Накануне на площади Свободы иномарка на скорости врезалась в поворачивающее авто. От удара последнюю откинуло в сторону пешеходов, стоявших на «зебре», — говорится в публикации.В результате ДТП автомобили получили серьёзные повреждения. Информация о возможных пострадавших среди пешеходов в результате инцидента отсутствует.
