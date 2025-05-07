В библиотеках Подмосковья подготовили более 2,3 тыс. мероприятий ко Дню Победы

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Свыше 2,3 тыс. различных мероприятий патриотической направленности подготовили в библиотеках Московской области в рамках областной межбиблиотечной акции «Мы помним! Мы гордимся!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.
«Акция стартовала 1 мая и продлится до 10 числа. В библиотеках Московской области для взрослых и маленьких читателей проводятся различные музыкальные и литературные выступления, конкурсы, марафоны и пр.», — говорится в сообщении.Например, в Можайском округе проведут онлайн-марафон «Благодарные потомки и страна своих героев не забудут имена»: в рамках марафона, в котором примут участие 17 библиотек, читатели будут декламировать свои любимые стихи и прозу о Великой Отечественной войне. А Коломенская библиотечная система примет участие в патриотической акции «Автопробег».
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