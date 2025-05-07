В библиотеках Подмосковья подготовили более 2,3 тыс. мероприятий ко Дню Победы

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Свыше 2,3 тыс. различных мероприятий патриотической направленности подготовили в библиотеках Московской области в рамках областной межбиблиотечной акции «Мы помним! Мы гордимся!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.