В библиотеках Подмосковья с 6 июня стартует марафон «Лето с книгой»
6 июня, в Пушкинский день России, библиотеки Подмосковья запустят Литературный летний марафон «Лето с книгой». Мероприятие продлится до сентября. Подобную сетевую библиотечную акцию в рамках программы «Лето в Подмосковье» проводят впервые, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В 56 городских округах откроют 79 летних читальных залов под открытым небом. Организаторы ожидают, что к марафону присоединятся более 91 тысячи человек. 40 библиотек заключили партнёрские соглашения со школами, летними лагерями, парками и музеями.
Главная цель акции — вырастить интерес к чтению и увеличить выдачу книг. В основе марафона лежат не развлечения, а книга и чтение. Ключевые задачи: увеличить выдачу книг летом, сократить долю «нечитающего населения» среди детей и молодёжи, а также проводить профилактику так называемого «цифрового аутизма».
Библиотеки-участницы выберут формат проведения марафона под свои возможности. В рамках акции организуют мероприятия для детей, семейные активности, а также создадут доступную среду для читателей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп.
Мероприятия пройдут в парках, скверах, на набережных, дворовых территориях, детских площадках и открытых верандах библиотек.
Читайте также: