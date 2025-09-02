В городе Пушкино открыли новый корпус «Академии развития»
В городе Пушкино на ул. Добролюбова открылся новый корпус «ТЕХНОПОЛИС «ЮнАрмеец». Это современное образовательное пространство – часть учреждения дополнительного образования «Академия развития», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
В День знаний новый корпус посетил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Он оценил обустройство и оснащение помещений.
«Мы стремимся, чтобы наши дети расширяли кругозор и были настоящими патриотами своей страны. Уверен, что это новое пространство для дополнительного образования станет отличной площадкой раскрытия потенциала каждого ребёнка, пробуждения интереса к новым знаниям и увлечениям», – сказал Красноцветов, осмотрев корпус.В корпусе №3 «ТЕХНОПОЛИС «ЮнАрмеец» предлагается 10 разнообразных общеразвивающих программ, охватывающих техническое творчество, естественнонаучные дисциплины и художественные направления. Просторные классы и лаборатории смогут принять до 500 детей.
Сегодня в «Академии развития» обучаются 3 тыс. 782 ребёнка. Учреждение предлагает 138 дополнительных общеобразовательных программ по шести направлениям.