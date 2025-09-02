В городе Пушкино открыли новый корпус «Академии развития»

02 сентября 2025, 16:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

В городе Пушкино на ул. Добролюбова открылся новый корпус «ТЕХНОПОЛИС «ЮнАрмеец». Это современное образовательное пространство – часть учреждения дополнительного образования «Академия развития», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





В День знаний новый корпус посетил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Он оценил обустройство и оснащение помещений.

«Мы стремимся, чтобы наши дети расширяли кругозор и были настоящими патриотами своей страны. Уверен, что это новое пространство для дополнительного образования станет отличной площадкой раскрытия потенциала каждого ребёнка, пробуждения интереса к новым знаниям и увлечениям», – сказал Красноцветов, осмотрев корпус.