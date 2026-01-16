В деревне Судниково под Волоколамском построили кабинет врача общей практики
Кабинет врача общей практики с подстанцией скорой помощи построили в деревне Судниково Волоколамского округа. Сейчас продолжается оснащение объекта оборудованием и мебелью. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь постройки составляет 710 квадратных метров.
«В здании размещаются кабинеты врачей, процедурная, прививочная, отделения стоматологии и физиотерапии, палата дневного стационара, аптека, помещения для персонала и подстанция скорой помощи на две бригады», — говорится в сообщении.Открыть медицинское учреждение планируют в феврале.
Здание построили по модульной технологии: его элементы изготовили на заводе концерна «Крост» и собрали на строительной площадке.