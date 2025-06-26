В библиотеке посёлка Ашукино открылась выставка художницы Елены Догониной

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Выставка работ члена Союза художников России Елены Догониной «Милый сердцу уголок» открылась в библиотеке посёлка Ашукино Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«В экспозицию вошла серия картин, посвящённых старым домам Сергиева Посада, портреты домашних питомцев, нарисованные на крафтовой бумаге, вышивки, текстильные аппликации и мурановские пейзажи, выполненные в комбинированной технике выжигания по дереву с живописью масляными красками», — говорится в сообщении.
ТФото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Выставка будет работать до 9 августа. Экспозиция доступна для зрителей со вторника по субботу включительно с 10:30 до 19:00. Возрастное ограничение — 6+.

Елена Догонина является ведущим научным сотрудником музея-заповедника «Усадьба Мураново» им. Ф.И. Тютчева.
Лев Каштанов

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