В библиотеке посёлка Ашукино открылась выставка художницы Елены Догониной
Выставка работ члена Союза художников России Елены Догониной «Милый сердцу уголок» открылась в библиотеке посёлка Ашукино Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозицию вошла серия картин, посвящённых старым домам Сергиева Посада, портреты домашних питомцев, нарисованные на крафтовой бумаге, вышивки, текстильные аппликации и мурановские пейзажи, выполненные в комбинированной технике выжигания по дереву с живописью масляными красками», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 9 августа. Экспозиция доступна для зрителей со вторника по субботу включительно с 10:30 до 19:00. Возрастное ограничение — 6+.
Елена Догонина является ведущим научным сотрудником музея-заповедника «Усадьба Мураново» им. Ф.И. Тютчева.