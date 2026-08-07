В «Битве роботов 2026» примут участие свыше 140 команд из 10 стран

07 августа 2026, 22:48

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Студенты Университета Вернадского начали активную подготовку к новому сезону Международного чемпионата «Битва роботов 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Чемпионат направлен на развитие робототехнических компетенций у молодёжи и проводится в соответствии с распоряжением правительства России. В новом сезоне участников ждут две дисциплины.

«В категории «Битва роботов» для команд всех возрастов вес робота не должен превышать 110 килограммов. Категория «Битва мини-роботов» предназначена для инженеров от 10 до 17 лет с моделями весом до 1,5 килограммов. В чемпионате примут участие 144 команды из 10 стран. Всего поступило более 300 заявок на участие из 16 государств. География чемпионата охватывает страны Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Призовой фонд чемпионата – 6,6 млн рублей», – рассказали в ведомстве.