В подмосковном центре реабилитации запустили обучение гражданскому применению БПЛА

07 августа 2026, 22:36

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На базе Центра имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде стартовала углублённая программа обучения гражданскому применению беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Курс реализуется в сотрудничестве с Государственным университетом управления. Он открывает новые возможности для профессиональной адаптации бойцов и инвалидов, проходящих реабилитацию в центре.

«Мы постоянно расширяем возможности для тех, кто проходит здесь реабилитацию. Теперь, наряду с восстановлением здоровья, наши подопечные могут получить углублённые профессиональные навыки в одной из самых востребованных сфер – гражданском применении беспилотников. Это не просто обучение, а новый старт для активной жизни и трудоустройства», – сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.