В подмосковном центре реабилитации запустили обучение гражданскому применению БПЛА
На базе Центра имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде стартовала углублённая программа обучения гражданскому применению беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Курс реализуется в сотрудничестве с Государственным университетом управления. Он открывает новые возможности для профессиональной адаптации бойцов и инвалидов, проходящих реабилитацию в центре.
«Мы постоянно расширяем возможности для тех, кто проходит здесь реабилитацию. Теперь, наряду с восстановлением здоровья, наши подопечные могут получить углублённые профессиональные навыки в одной из самых востребованных сфер – гражданском применении беспилотников. Это не просто обучение, а новый старт для активной жизни и трудоустройства», – сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.Программа предусматривает изучение гражданских сценариев использования дронов. Это картография, инспекция зданий, экологический мониторинг и агросектор. Слушатели получат обширную практику под руководством опытных преподавателей.
Ранее в центре уже открылось конструкторское бюро «Валькирия», где бойцы осваивают сборку гражданских дронов для охраны инфраструктурных объектов.
В министерстве напомнили, что центр принимает на реабилитацию инвалидов в возрасте до 40 лет с нарушениями слуха и зрения, в том числе участников СВО. В нём доступно более 25 обучающих программ и свыше 12 реабилитационных направлений.
Подать заявление на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг.