В колледже «Энергия» студентов научат обслуживать роботизированное производство
Подмосковный колледж «Энергия» набирает абитуриентов на специальности «Информационные системы и программирование», а также «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Согласно статистике, которой поделились в приёмной комиссии, самым большим спросом у абитуриентов пользуются две очные программы: «Информационные системы и программирование» и «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».
Выпускники, получающие специальность «Информационные системы и программирование», могут занять должности программистов, разработчиков, графических дизайнеров, администраторов баз данных, аналитиков, тестировщиков, специалистов по программированию промышленных роботов.
«Специалисты по мехатронике и робототехнике сейчас очень востребованы на рынке труда. Роботы всё активнее входят в нашу жизнь. Они работают на производстве, помогают в медицине, исследуют космос и океан, сортируют посылки и даже выращивают урожай. Чтобы создавать и обслуживать такие системы, нужны специалисты нового типа – инженеры по робототехнике и мехатронике», – отметил амбассадор «Профессионалитета», студент второго курса специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» Егор Павлиогло.Перечень специальностей, требования к документам, ответы на вопросы о поступлении, а также адреса подразделений колледжа «Энергия» доступны на сайте образовательной организации.