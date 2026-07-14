В колледже «Энергия» студентов научат обслуживать роботизированное производство

14 июля 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковный колледж «Энергия» набирает абитуриентов на специальности «Информационные системы и программирование», а также «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Согласно статистике, которой поделились в приёмной комиссии, самым большим спросом у абитуриентов пользуются две очные программы: «Информационные системы и программирование» и «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».



Фото: пресс-служба Минобразования МО

Выпускники, получающие специальность «Информационные системы и программирование», могут занять должности программистов, разработчиков, графических дизайнеров, администраторов баз данных, аналитиков, тестировщиков, специалистов по программированию промышленных роботов.

«Специалисты по мехатронике и робототехнике сейчас очень востребованы на рынке труда. Роботы всё активнее входят в нашу жизнь. Они работают на производстве, помогают в медицине, исследуют космос и океан, сортируют посылки и даже выращивают урожай. Чтобы создавать и обслуживать такие системы, нужны специалисты нового типа – инженеры по робототехнике и мехатронике», – отметил амбассадор «Профессионалитета», студент второго курса специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» Егор Павлиогло.