Воробьёв исполнил новогоднюю мечту мальчика из Солнечногорска о велосипеде

26 декабря 2025, 16:32

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнил мечту 11-летнего Серёжи из Солнечногорска в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Мальчик хотел получить в подарок на Новый год велосипед.





Накануне перед началом Госсовета глава региона снял с кремлевской ёлки шарик-открытку с желанием ребёнка, и уже сегодня оно осуществилось.

«Мы увидели по телевизору, что есть такая акция. И Серёжа начал говорить, что надо писать письмо Деду Морозу. Мы вместе выбрали открыточку, загадали желание и написали его. Велосипед – супер, просто шикарный! Очень ждём лета, чтобы опробовать подарок губернатора. У меня даже слов нет, как мы рады. Большое материнское спасибо, что исполнили наше желание. Пусть это добро вернется в троекратном размере», – поделилась мама Серёжи Валентина Никонорова.

