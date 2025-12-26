Воробьёв исполнил новогоднюю мечту мальчика из Солнечногорска о велосипеде
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнил мечту 11-летнего Серёжи из Солнечногорска в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Мальчик хотел получить в подарок на Новый год велосипед.
Накануне перед началом Госсовета глава региона снял с кремлевской ёлки шарик-открытку с желанием ребёнка, и уже сегодня оно осуществилось.
«Мы увидели по телевизору, что есть такая акция. И Серёжа начал говорить, что надо писать письмо Деду Морозу. Мы вместе выбрали открыточку, загадали желание и написали его. Велосипед – супер, просто шикарный! Очень ждём лета, чтобы опробовать подарок губернатора. У меня даже слов нет, как мы рады. Большое материнское спасибо, что исполнили наше желание. Пусть это добро вернется в троекратном размере», – поделилась мама Серёжи Валентина Никонорова.
Она рассказала, что у сына – проблемы со здоровьем, и сейчас он на домашнем обучении. Помимо обычных уроков, мальчик рисует, лепит, а в последнее время увлекается пением.
По словам Валентины, раньше сын пробовал кататься на папином велосипеде, но тот для него слишком велик.
У Сережи есть младший брат – девятилетний Дима. Его тоже не оставили без подарка – передали от губернатора конструктор. Кроме того, семье привезли корзину с угощениями к новогоднему столу.
Всероссийская благотворительная акция проходит в стране с 2018 года. 3 декабря этого года старт акции по традиции дал Владимир Путин.
Принять участие в «Ёлке желаний» может каждый. Чтобы стать добрым волшебником для детей с ОВЗ и тяжёлыми формами заболеваний, а также ребят из семей военнослужащих, участников СВО и новых регионов, нужно зайти на сайт. елкажеланий.рф.
В ближайшее время губернатор Воробьёв исполнит желание 13-летнего Димы из Серпухова, который мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда, а также четырёхлетнего Вити из Новоазовска в ДНР – подшефной территории Московской области. Малыш хочет получить в подарок игровой набор «Щенячий патруль» с любимыми героями мультфильма.