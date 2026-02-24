В Богородском округе открыли распределительный центр площадью 44 тысячи кв. м

24 февраля 2026, 12:28

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Федеральный распределительный центр компании «Магнит» открылся в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Общая площадь комплекса превышает 43,9 тыс. квадратных метров, объём инвестиций в проект составил десять миллиардов рублей. В распредцентре будут хранить товары для 500 магазинов Подмосковья и соседних областей.





«Открытие нового распределительного центра в Московской области является ещё одним важным шагам в развитии логистической инфраструктуры, от которой зависит стабильное снабжение магазинов. Сейчас мощности рассчитаны на обработку более тысячи тонн товаров в сутки, а после выхода на проектную мощность этот показатель достигнет двух тысяч тонн», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Водяный.