В Богородском округе открыли распределительный центр площадью 44 тысячи кв. м
Федеральный распределительный центр компании «Магнит» открылся в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Общая площадь комплекса превышает 43,9 тыс. квадратных метров, объём инвестиций в проект составил десять миллиардов рублей. В распредцентре будут хранить товары для 500 магазинов Подмосковья и соседних областей.
«Открытие нового распределительного центра в Московской области является ещё одним важным шагам в развитии логистической инфраструктуры, от которой зависит стабильное снабжение магазинов. Сейчас мощности рассчитаны на обработку более тысячи тонн товаров в сутки, а после выхода на проектную мощность этот показатель достигнет двух тысяч тонн», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Водяный.Он добавил, что работу в новом распредцентре получили уже 875 человек, 96% из которых — жители Подмосковья.