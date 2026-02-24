В Подмосковье проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам
Сотрудники Центра мемориальных услуг проведут на этой неделе бесплатные консультации в офисах «Мои документы» в четырёх округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Консультации будут проходить, в частности, в Дмитровском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Ленинском округах.
«Во вторник, 24 февраля, сотрудники Центра мемориальных услуг будут работать в МФЦ по адресу: город Дмитров, микрорайон им. Владимира Махалина, дом №20; 25 февраля — в городе Видное Ленинского округа (Школьная улица, дом №77); 26 февраля — в Наро-Фоминске (улица Полубоярова, дом №8) и 27 февраля — в Сергиевом Посаде (проспект Красной Армии, дом №169)», — говорится в сообщении.Узнать сотрудников Центра мемориальных услуг можно по униформе и баннеру, размещённому у места их работы.