В люберецком ЖК «Жулебино парк» построили школу на 1,5 тыс. мест

10 октября 2025, 10:10

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, построили на территории жилого комплекса «Жулебино парк» в Люберцах. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь трёхэтажного здания составляет 17 тысяч квадратных метров.





«В школе расположены универсальные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продлённого дня, актовый зал с гримёрками, два физкультурных зала и два зала для хореографии и других альтернативных спортивных занятий», — говорится в сообщении.