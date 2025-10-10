В люберецком ЖК «Жулебино парк» построили школу на 1,5 тыс. мест
Школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, построили на территории жилого комплекса «Жулебино парк» в Люберцах. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь трёхэтажного здания составляет 17 тысяч квадратных метров.
«В школе расположены универсальные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продлённого дня, актовый зал с гримёрками, два физкультурных зала и два зала для хореографии и других альтернативных спортивных занятий», — говорится в сообщении.На пришкольной территории установлены спортплощадки, оборудованы пространства для активного отдыха и учебной деятельности.
Школу девелопер построил за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.